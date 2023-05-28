أمن القاهرة يضبط 11 متهما ارتكبوا جرائم سرقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات حيث ألقي القبض علي ١١ مجرما بينهم سيدة وتبين انهم وراء العديد من بلاغات السرقة .

تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وتم ضبط (3 أشخاص) حال إستقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة المرج ، لقيامهم بسرقة إحدى المصانع لألعاب الأطفال الكائن بدائرة قسم السلام أول بأسلوب "كسر القفل" ، وبحوزتهم (عدد 3 أنبوب لحام أكسجين – جهاز رش – عتلة حديدية) ، وبإستدعاء صاحب المصنع تعرف على المضبوطات ، وإتهمهم بالسرقة .

وضبط ( شخصين – لهما معلومات جنائية ) حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل - بدون لوحات معدنية " بدائرة قسم شرطة الأميرية ، لقيامهما بسرقة محل خردة بأسلوب "كسر القفل" ، وبحوزتهما (صاروخ كهربائى – ميزان بكافات حديدية – موازين حديدية بالكيلو جرام – كتلة حديدية كبيرة – مقص حديدى "المُستخدم فى إرتكاب الواقعة" ) ، وبإستدعاء مالك المحل تعرف على المضبوطات ، وإتهمهما بالسرقة .

وتم ضبط ( إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة الجمالية لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وإرتكابها عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وعُثر بحوزتها على (حافظتى نقود بداخلهما مبالغ مالية – 2 هاتف محمول) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموها بالسرقة .

وضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم ، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (7 ) وقائع بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى (عملائهما "سيئ النية" – مقيمان بمحافظة القليوبية) .. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

وتم ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن إحدى السيدات كائن بدائرة قسم شرطة بدر بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام عتلة حديدية ، وعُثر بحوزته على (كمية من الأسلاك الكهربائية – كمية من كابلات الصواعد – مقص حديدى) وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة المساكن وأقر بإرتكابه عدد (5) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

وتم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة قواطع الكهربائية "فيوز" من داخل العقارات ، وبحوزته (عدد 13 قطعة من قواطع كهربائية نحاسية "فيوز" – بنسة حديدية " المُستخدمة فى نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة القواطع الكهربائية "فيوز" بأسلوبى "القطع - المغافلة" ، وأقر بإرتكابه عدد (8) وقائع سرقة بذات الأسلوب .. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.