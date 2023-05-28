بعد انتهاء الراحة.. شيكابالا ينتظم بمران الزمالك

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري .

وشارك شيكابالا، في التدريبات الجماعية للفريق بعد حصوله على راحة من مران الأمس في ظل تعرضه لاجهاد عضلي خفيف.

ويستعد فريق الزمالك ، لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.