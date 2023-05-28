مصطفى شلبي يواصل برنامجه التأهيلي بنادي الزمالك

واصل مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري.

وخصع شلبي لمجموعة من التدريبات في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وبعدها أدى تدريبات منفردة بالركض داخل الملعب في ظل شعوره بإجهاد عضلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.