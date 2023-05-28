محمد فوزي توفيق مديرًا عامًّا للدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف محمد فوزي توفيق متولي؛ للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر.

مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا

تدرج المدير العام الجديد للدراسات العليا في التعليم، وحصل على ليسانس الآداب والتربية جامعة الأزهر تخصص تكنولوجيا التعليم، وكان من أوائل الدفعة، وحصل على تقدير: ممتاز مع مرتبة الشرف، كما حصل على دبلوم مهني في تخصص تكنولوجيا التعليم بتقدير: جيد جدًّا، إضافة إلى حصوله على دبلوم خاص في تكنولوجيا التعليم بتقدير: ممتاز، ودبلوم مهني في التربية الخاصة، وأيضا حصل على (الماجستير) في تخصص الملكية الفكرية وعلوم الإبداع من جامعة حلوان.

والتحق بالعمل في الأزهر الشريف مدرسًا للحاسب الآلي على مدار أربع سنوات، ثم انتقل إلى جامعة الأزهر وعمل في إدارات الدراسات العليا والبحوث على مدار عدة سنوات حتى وصل إلى درجة مدير إدارة الدراسات العليا بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر، بجانب ذلك عمل مراجعًا بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم عملية ونظرية، وحصل أيضا على دورات تدريبية في الدراسات العليا، وإعداد القادة، وتدريب المدربين، والحاسب الآلي.