ممثلة شهيرة تدلي بصوتها في الجولة الثانية من الانتخابات التركية |فيديو

أدلت الممثلة التركية الشهيرة، سيرناي سيريكايا، اليوم الأحد، بصوتها في الجولة الثانية من الانتخابات حيث يتنافس الرئيس رجب طيب أردوغان مع مرشح تحالف الأمة ورئيس المعارضة كمال كيليشدار أوغلو.

ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يظهر لحظة إدلاء سيريكايا بصوتها في أحد مركز الاقتراع.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم ، حيث أنه لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ50 في المائة في الجولة الأولى التي عقدت في 14 من مايو الجاري. ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت ذاته.

وقد أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم، الأحد، بتوافد أعداد كبيرة من الناخبين الأتراك في عموم البلاد.

وهناك أكثر من 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

وكان إنجه رئيس حزب الوطن التركي قد أعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية التركية، وقال إنه اتخذ هذا القرار لصالح تركيا، كما انتقد إنجه الشرطة ومكاتب النيابة التركية ، مبرراً أنه تعرض للهجوم وإفتراء بصور مزيفة.

وصرح إنجه ، حول الصور الإباحية التي انتشرت عنه ما هي إلا صور مزيفة، هدفها التشهير به وبسمعته وقال إنها مأخوذة من موقع إباحي إسرائيلي، وقاموا بتعديعلها وتركيب وجهه عليها.

وأضاف إنجه إنه تم تنظيم حملة افتراء ضده ، وأن أعضاء "FETO" كانوا وراء المؤامرة وأن الدولة لا تستطيع حماية سمعتها.

ولذلك قرر إنجه الانسحاب من ترشيحه للانتخابات الرئاسية، وتحجج بحالته الصحية