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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب تكوين الكيس الدهني .. والفرق بينه وبين الورم

الكيس الدهني
الكيس الدهني

الكيس الدهني هو مشكلة جلدية شائعة يظهر فيها كتلة صلبة قليلًا مملوءة بالسوائل تحت الجلد، ويكون لون هذه الكتلة عادةً أصفر أو أبيض ويمكن أن تتحرك بسهولة تحت الجلد ، عادةً لا تعد هذه الأكياس سرطانية، وغالبًا ما تظهر في أي مكان على الجسم ويكون أكثر شيوعًا في فروة الرأس والأذنين والرقبة والظهر والوجه ، باستثناء راحة اليدين وباطن القدمين 

ووفقاً لموقع "Very well health" سوف نوضح أسباب تكوين الكيس الدهني والفرق بينه وبين الورم 

 

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ما هو الفرق بين الكيس الدهني والورم؟


يختلف الكيس والدهني والورم في عدة نقاط كما سنوضح فيما يلي:


الورم:

هو نمو مفرط للخلايا في أجسامنا وتكاثرها بشكل غير طبيعي، ما يؤدي إلى تضخم والتهاب الأنسجة في منطقة معينة. تعرف هذه الزيادة غير المعتادة في الأنسجة باسم "الورم" الذي قد يكون ورمًا حميدًا أو خبيثًا.


أما الكيس الدهني:

فهو كيس جلدي غير سرطاني  تتراكم داخله الإفرازات الدهنية، يمكن فيما بعد أن يُصاب هذا الكيس بالعدوى البكتيرية ويتضخم و يسبب الألم، يمكن أن تظهر الأكياس الدهنية في أي مكان في الجسم حيث توجد غدة دهنية مرتبطة بالشعر.

 


أعراض الكيس الدهني:

ظهور كتلة  غير مؤلمة تحت الجلد، ولكن في بعض الحالات تكون الكتل كبيرة الحجم، ويمكن أن تسبب بعض الألم والشعور بضغط.

وجود ثقب صغير قد يكون فيه بقايا الخلايا الدهنية.
الشعور بعدم الراحة والألم، اعتمادًا على المنطقة التي ينشأ فيها.

لون الكتلة أبيض أو أصفر، وذلك لأنها مليئة بالكيراتين والدهون.

إمكانية ظهورها في أي مكان بالجسم، ولكنها تظهر بشكل شائع في الوجه وفروة الرأس والرقبة

 

أسباب تكون الأكياس الدهنية:

يحدث أحيانًا انسداد فى مسام الجلد التي ترتبط بغدد مسؤولة عن إفراز مادة دهنية تخرج من المسام لتقوم بتزييت البشرة، ما يؤدي إلى تراكم الإفرازات الدهنية وتكوين الكيس الدهني. فيما بعد قد تتعقد الأمور بحدوث العدوى البكتيرية والتهاب الكيس الدهني.

لا يسبب الكيس الدهني عادةً أعراض، ولكن عندما يلتهب، قد يسبب ألمًا، وارتفاع درجة الحرارة و احمرار الجلد.


علاج الكيس الدهني:

في بعض الحالات، قد يلجأ طبيب الأمراض الجلدية إلى استئصال الأكياس الدهنية جراحيًا، أو قد يكتفى بعمل بزل لمحتويات الكيس الدهني.

الكيس الدهني الفرق بين الكيس الدهني والورم العدوى البكتيرية الشعر فروة الرأس الخلايا الدهنية

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