سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

بتوجيهات مباشرة وواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت جلسات الحوار الوطني، والهدف واضح وهو إيجاد مخرجات مكتملة الأركان في كل القضايا التي تهم الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية وتستنهض الهمم.. مخرجات واضحة لا لبس فيها.

كثير ممن شاركوا في جلساته الأولى قالوا إن الأفكار تطرح بـ حرية دون قيود وهو ما يعني أن مصر من خلال مخرجات الحوار الوطني تبني الأسس وترسخ لبناء الجمهورية الجديدة على كل الأصعدة. ومنها بالتأكيد ونحن أحوج ما نكون إليه (الحوار الديني) لبناء مفهوم واضح لا يقبل التأويل يكون قبلة للعالمين العربي والإسلامي ويفتح المجال أمام كثير من القضايا التي حاول المغرضون الترسيخ لها عبر وسائل إعلامهم وشبكات التواصل الاجتماعي.

حوار ديني جاد يشارك فيه شخصيات بارزة ومتخصصة في علوم الشريعة والفقه وعلم النفس للوقوف على أهم القضايا التي تهم الناس وتزيل الغبار عما علق في النفوس من أفكار مغلوطة.. الإسلام بل الأديان منها براء.. جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات تضم بين جنباتها الخبرات المتتالية والمتراكمة إضافة إلى ذلك علماء النفس في كثير من الجامعات المصرية ومراكز البحوث يمتلكون أيضاً الرؤي للقضايا الشائكة ومعهم بالتأكيد الخبرات المتراكمة لرجال الإعلام.

الخطاب الديني الذي أعنيه يشمل الخطاب الإسلامي والمسيحي .. فهمزات الوصل بينهما كثيرة ويجب طرحها وفق رؤية موحدة وطبقا لمقومات الإسلام والمسيحية وكلاهما يدعو إلى الرحمة والتسامح وقبول الآخر والتعايش الآمن والبناء بمفهومه الأوسع والشامل.. بناء الإنسان في مراحله المختلفة وعمارة الكون والمحافظة علي البيئة…. الخ القضايا المتشعبة.

الرئيس السيسي في مناسبات عديدة تحدث في قضية الحوار الديني الذي يبني ولا يهدم .. ويأخذ بأيدي الناس الى بر الأمان .. حفظ الله مصر شعباً وأرضاً وجيشاً ورئيساً.