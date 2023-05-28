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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر نهائيا

قشرة الشعر
قشرة الشعر

تعاني بعض النساء من قشرة الشعر والتي لا تحدث نتيجة استخدام شامبو غير مناسب لطبيعة الشعر فقط، إنما ظهورها على فروة الرأس يعود لعدة عوامل مختلفة أيضاً مثل الشعور بالإجهاد، التعرق المفرط أو الإصابة بفطريات فروة الرأس.

 وتتوفر العديد من العلاجات التي يمكنك اللجوء إليها مثل تطبيق بعض الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر، كما يمكنكِ أيضاً تحضير بعض الخلطات التي ستساعدكِ على علاج قشرة الشعر والتي يمكن تحضيرها في المنزل وبخطوات بسيطة، فى السطور التاليه:

 

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جل الصبار لعلاج قشرة الشعر:

يعد جل الصبار من المنتجات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في علاج قشرة الشعر، خاصة وأنه يحتوي خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ومهدئة للبشرة، كما أنه يمنح الشعر الترطيب والنعومة التي بحاجة لها إن كان ضعيف أو متكسر، لهذا يفضل تجربة هذه الوصفة.


١-قومي باستخراج المكون الموجود داخل نبات الصبار أو شراء جل الصبار الطبيعي من أي متجر.

٢- ضعي القليل من جل الصبار على فروة الرأس مع التدليك ثم يترك لمدة ٣٠ دقيقة.

٣- اغسلي الشعر جيدًا بالماء البارد للتخلص من أثر جل الصبار.

٤- تكرر هذه الوصفة مرة بالأسبوع حتى الحصول النتيجة.


الشاي الأخضر لعلاج قشرة الشعر:

تعتبر من الوصفات الرائعة التي يمكنك تجربتها لعلاج قشرة الشعر لأن سيساعدك الشاي الأخضر وزيت النعناع على ترطيب فروة الرأس بسبب احتوائهم على مضادات للأكسدة. وإضافة الخل يعد من الحلول الرائعة والفعالة لعلاج قشرة الشعر بطريقة طبيعية سهلة وسريعة.


ا- إخلطي كوب شاي أخضر مع ٣ قطرات زيت نعناع وملعقة صغيرة خل أبيض.

٢- يوضع الخليط على شعر مبلل مع التدليك ويترك لمدة ٥ دقائق.

٣- يغسل الشعر جيدًا بالشامبو وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع حتى الحصول على نتيجة.

 

قشر البرتقال وعصير الليمون :


يعتبر غنيان بالكالسيوم والمغنسيوم وفيتامين سى فاضيفى عصير الليمون إلى قشور البرتقال المبشورة ودلكى بها فروة رأسك واتركيها لمدة نصف ساعة ثم اغسلى الشعر بالشامبو فتتخلصين من القشرة المزعجة وتحصلين على رائحة شعر ذكية.

اضيفى كمية من الشامبو إلى مسحوق عدد من اقراص الاسبرين فى راحة يدك ودلكى فروة الرأس واتركيها لدقائق ثم اشطفى شعرك وتعد هذه الوصفة من أكثر الوصفات فعالية فى التخلص من القشرة لاحتواء الأسبرين على حمض السالسيلك المستخدم كمكون اساسى لشامبو معالجة القشرة ولقدرته على امتصاص الدهون من فروة الرأس وتقليل افرازها.

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