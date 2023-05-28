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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة في الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. اعرف السبب

الاهلي
الاهلي

تعرض حمدي فتحي نجم النادي الاهلي للإصابة في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الذي أقيم أمس السبت على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمباراة سيراميكا كيلوباترا في الدوري غداً.

وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "التشخيص المبدئي لإصابة حمدي فتحي يؤكد غيابه عن نهائي إفريقيا.. ونتيجة الأشعة تحسم موقفه"

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.


وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

أحمد حسن ابطال افريقيا الأهلى اصابة حمدى فتحي مباراة النهائي

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