ChatGPT يصل أخيرا على هواتف آيفون

تم استخدام إصدار الويب من ChatGPT على نطاق واسع من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم. وبسبب هذا النجاح أصدرت شركة OpenAI تطبيقًا للهاتف لبرنامج ChatGPT في الولايات المتحدة ، والذي تجاوز بالفعل نصف مليون عملية تنزيل.



وسعت الشركة لتوفير تطبيق ChatGPT للهاتف إلى 33 دولة أخرى ، مثل الهند وكندا والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك ، سيكون التطبيق متاحًا فقط لمستخدمي هواتف آيفون بنظام التشغيل iOS ، على الأقل في الوقت الحالي.



تطبيق ChatGPT متاح الآن لمستخدمي iOS في الهند و 32 دولة أخرى. يتبع ذلك طرح المنتج في الولايات المتحدة قبل أسبوع واحد فقط. تشمل قائمة البلدان الجديدة الجزائر ، الأرجنتين ، أذربيجان ، بوليفيا ، البرازيل ، كندا ، تشيلي ، كوستاريكا ، الإكوادور ، إستونيا ، غانا ، الهند ، العراق ، إسرائيل ، اليابان ، الأردن ، كازاخستان ، الكويت ، لبنان ، ليتوانيا ، موريتانيا ، موريشيوس. والمكسيك والمغرب وناميبيا وناورو وعمان وباكستان وبيرو وبولندا وقطر وسلوفينيا وتونس والإمارات العربية المتحدة.



تم توفير التطبيق أيضًا في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وأيرلندا وكذلك نيوزيلندا ونيجيريا وكوريا الجنوبية وإنجلترا في وقت سابق من هذا الأسبوع.



يمكن تنزيل تطبيق ChatGPT من متجر تطبيقات Apple مجانًا ، تمامًا مثل إصدار الويب ، فهو لا يتضمن أي إعلانات. الواجهة سهلة الاستخدام وتوفر أيضًا الدعم للإدخال الصوتي من خلال Whisper لنظام التعرف على الكلام من OpenAI.



بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لمستخدمي ChatGPT Plus أيضًا الوصول إلى الميزات المتقدمة من خلال GPT-4.



وعلى الرغم من أن التطبيق متاح فقط لأجهزة iOS حتى الآن ، فقد ورد أيضًا أن OpenAI تعمل على تطوير إصدار لهواتف Android.