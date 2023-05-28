طريقة عمل التورلي فى الفرن بمذاق شهي

يعد التورلي من أكثر الأكلات المغذية والمفيدة لمختلف أعضاء الجسم لاحتوائه على أنواع عديدة من الخضار الغني بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة وإذا تم إضافة أى نوع لحوم فإنه يحتول إلى وجبة متكاملة.

نعرض لكم طريقة عمل التورلي فى الفرن بمذاق مميز وذلك من خلال وصفة الشيف شربيني.



مقادير التورلي في الفرن:



لحم مكعبات

جوزة الطيب

بهارات

كمون

بطاطس

طماطم

بسلة

جزر

كرفس

كوسة

باذنجان

ثوم

بصل

كرات

فلفل حار

مرقة

صلصة طماطم

سمنة

اعشاب

ملح

فلفل اسود



طريقة عمل التورلي في الفرن:

* في الكبة افرمى البصل مع الكرفس والجزر والكرات ثم شوحيهم فى حلة بها سمن وضيفى ملح وفلفل أسود والثوم المفروم و اللحمة و اتركيهم 5 دقائق بدون تقليب.

* ضيفى االزعتر الفريش المفروم وجوزة الطيب والبهارات والكمون وقطعى الخضار وضيفيه الى الحلة مع المرقة ولورى وحبهان.

* ضيفى الكزبرة الخضراء واتركيها حتى تتسبك ثم ضعي الخليط فى الطاجن و ضيفي عليه الباذنجان المقلى وادخليه فرن ساخن حتى نضج التورلي ويقدم مع الخبز البلدي.