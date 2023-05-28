عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل التورلي فى الفرن بمذاق شهي

التورلي
التورلي

يعد التورلي من أكثر الأكلات المغذية والمفيدة لمختلف أعضاء الجسم لاحتوائه على أنواع عديدة من الخضار الغني بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة وإذا تم إضافة أى نوع لحوم فإنه يحتول إلى وجبة متكاملة. 

نعرض لكم طريقة عمل التورلي فى الفرن بمذاق مميز وذلك من خلال وصفة الشيف شربيني.

العواصف الترابية مغبّرة الدنيا .. أهم 7 أدوية لعلاج التهابات الجيوب الأنفية

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

تنبيه .. الإكثار من مشروب صحي شهير يسبب حصوات الكلى


مقادير التورلي في الفرن:

لحم مكعبات

جوزة الطيب

بهارات

كمون

بطاطس

طماطم

بسلة

جزر

كرفس

كوسة

باذنجان

ثوم

بصل

كرات

فلفل حار

مرقة

صلصة طماطم

سمنة

اعشاب

ملح

فلفل اسود


طريقة عمل التورلي في الفرن:
* في الكبة افرمى البصل مع الكرفس والجزر والكرات ثم شوحيهم فى حلة بها سمن وضيفى ملح وفلفل أسود والثوم المفروم و اللحمة و اتركيهم  5 دقائق بدون تقليب.

* ضيفى االزعتر الفريش المفروم  وجوزة الطيب والبهارات والكمون وقطعى الخضار وضيفيه الى الحلة مع المرقة ولورى وحبهان.

* ضيفى الكزبرة الخضراء واتركيها حتى تتسبك ثم ضعي الخليط فى الطاجن و ضيفي عليه الباذنجان المقلى وادخليه فرن ساخن حتى نضج التورلي ويقدم مع الخبز البلدي.

التورلي طريقة عمل التورلي فى الفرن طريقة عمل التورلي التورلي في الفرن الاكلات المغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

نكمل احتفالات.. تعليق قناة الأهلي على إصابة حمدي فتحي وغيابه عن لقاء الوداد

موضوعات متعلقة

نشرة الصحة والمرأة.. مركز تجميل يدمر وجه فتاة واكتشفت النتيجة بعد 7 سنين .. سر وفاة النساء أكثر من الرجال

أقوى طرق علاج الجيوب الأنفية الطارئة والمزمنة.. اكتشفها

مع تقلبات الجو .. حيل فعالة لعلاج ضيق التنفس

العواصف الترابية مغبّرة الدنيا .. أهم 7 أدوية لعلاج التهابات الجيوب الأنفية

لوعندك التوتر عالى .. إليك 19 نوع طعام للسعادة والاسترخاء

في اليوم العالمى له .. كيف تكتشف الإصابة بمرض التصلب المتعدد

عصير الطماطم مفيد لعلاج الأمراض ومشاكل البشرة |10 مزايا هتوفر فلوسك

نفسك اتكتم من التراب .. 5 أطعمة لعلاج ضيق التنفس

ترشيحاتنا

فرز 61% من أصوات انتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان 55.26% وكيتشدار أوغلو 44.74٪%

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

بمبادرة الإحلال| 5 سيارات زيرو تحت 570 ألف جنيه

تراجع الإسترليني.. ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت أكثر من قرن .. أمريكية عمرها 102 سنة تكشف سببين وراء صحتها

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بتهمة السحر في أمريكا.. قرار مفاجئ بشأن 12 شخصا بعد 400 عام

تركيا.. معجب ومرافق يتسببان في سقوط فنانة شهيرة من فوق المسرح..شاهد

فيديو

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ