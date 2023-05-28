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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مراعاة الدقة في أعمال التقدير لصالح جميع الطلاب

وكيل التعليم بالغربية يتفقد أعمال تصحيح أوراق طلاب الشهادة الإعدادية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

أجري المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم جولة ميدانية لمتابعة أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير اجابات طلاب الشهادة الاعدادية، للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022 م/ 2023 م .

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جاء ذلك في  إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما تابع"حسن"  وكيل التعليم  أعمال التصحيح لجميع المواد على قدم وساق، مشيداً بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

كما أكد ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

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وخلال الجولة بمقار التقدير، قام "حسن" بتفقد جميع الحجرات للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك.

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وصرح وكيل الوزارة، بأن لجان التقدير بدأت أعمالها أمس السبت، وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقي والالكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، تمهيداً لتجهيز النتيجة للاعتماد من محافظ الغربية، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

ارة التربية والتعليم استخدام الهاتف إستخدام الهاتف المحمول الأستاذ الدكتور اعمال التصحيح الانضباط التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

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