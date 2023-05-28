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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية تبدأ المرحلة الثانية من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن إزالة 21 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 348 متر مربع وذلك في بداية أول يوم من المرحلة الثانية للموجة 21 والمستمرة حتى ١٦ يونيو ، على أن تستكمل المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من ٢٤ يونيو إلى ١٤ يوليو المقبل.

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كما أعلن المحافظ عن إزالة 5 حالات بناء مخالف عبارة عن حالتين  لمحاولة صب أعمدة في مركز طنطا وحالة في مركز زفتى لمحاولة بناء حوائط حاملة إلى جانب حالتين في حي ثان المحلة الكبرى.


وأكد محافظ الغربية على استمرار الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع قوات الشرطة بجميع المراكز والمدن والأحياء، ضمن المرحلة الثانية من الموجة ال 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى 353 حالة إزالة للتعدي عل أملاك الدولة بإجمالي 64545 متر مربع إلى جانب 113 حالة بناء مخالف.


كما أكد رحمي على أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو مخالفات البناء العشوائي، وسوف يتم إزالتها فوراً مع تطبيق القانون بكل حزم، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة ال 21 والإبلاغ بها أول بأول.

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