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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه أمام برينتفورد، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: والكر، ناثان آكى، لابورت، جوميز

خط الوسط: لويس، فيليبس، بالمر، رياض محرز، فيل فودين

خط الهجوم: جوليان ألفاريز.

وكان مانشستر سيتي قد توج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري قبل نهاية المسابقة بجولتين.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 89 نقطة، بينما يأتي فريق برينتفورد في المركز التاسع برصيد 56 نقطة.

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