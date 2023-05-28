شوبير يطمئن جماهير الأهلي على حمدى فتحي بعد إصابته في التدريبات

طمأن الإعلامي احمد شوبير جماهير الأهلي علي حمدي فتحي نجم الفريق بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الذي أقيم أمس السبت على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة .

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "حمدي فتحي الحمد لله سليم ولكنه أصلا لن يشارك في مباراة سيراميكا وجاهز تماما للقاء الوداد في نهائي افريقيا الاحد القادم باذن الله"

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.



وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.