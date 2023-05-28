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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبعوث الأمم المتحدة للحلول المناخية: وزير الصناعة الإماراتي الشخصية الأمثل لقيادة COP28

سلطان بن أحمد الجابر
سلطان بن أحمد الجابر

كشف مايكل بلومبرج، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالحلول المناخية الطموحة، إن مكافحة التغير المناخي تستوجب تكاتف الجميع، مؤكدا أن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 هو الشخصية الأجدر برئاسة قمة المناخ المقبلة للأمم المتحدة، مؤكدًا أن إحراز مزيد من التقدم يأتي عبر التعاون لا الصراع، كما قال في مقال له في وكالة بلومبرج للأنباء.


ونوه بلومبيرج إلى أن العالم اليوم أصبح بحاجة إلى تواجد منتجي النفط على طاولة العمل المناخي -بما في ذلك الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم. ولن تكون دولة الإمارات أول دولة نفطية تستضيف مؤتمر الأطراف "كوب".


وكشف بلومبرج أن الدكتور سلطان جابر تمكن من تحويل دولة الإمارات إلى واحدة من أضخم المستثمرين في العالم في مجال الطاقة المتجددة بوضع هدف توليد 100 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد، وهو هدف أكثر طموحًا مما وضعته بعض الدول الأوروبية الكبرى. 

وأكد بلومبيرج، :" لن نتمكن من تجنب أسوأ آثار تغير المناخ دون الحد بشكل كبير من استخدام الوقود الأحفوري في أسرع وقت ممكن، وكلما تقبلت شركات الوقود الأحفوري ذلك وبدأت في الانتقال إلى الطاقة النظيفة -كما يفعل الدكتور سلطان الجابر– فسوف نتمكن من إحراز تقدم".


وقال: "بصفتي مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة حول الطموح والحلول المناخية، أتيحت لي الفرصة للحديث مع الدكتور سلطان حول التقدم الذي نتفق عليه معًا -وكيفية التغلب على العقبات التي تعترض طريقنا".

وأشار إلى أن مؤسسة بلومبيرج الخيرية انضمت مؤخرا إلى الدكتور سلطان الجابر والوكالة الدولية للطاقة المتجددة للإعلان عن شراكة جديدة لتسريع نشر الطاقة النظيفة في جنوب الكرة الأرضية.

 وأكد أنه ناقش مع الدكتور سلطان أيضًا الحاجة إلى تخصيص البنك الدولي وبنوك التنمية الأخرى وصناديق الثروة السيادية المزيد من الموارد للانتقال إلى الطاقة النظيفة.

ونوه الى أن هناك متطرفون يعارضون أي استثمار في الوقود الأحفوري، لكن الحقيقة هي أن معظم العالم لا يزال يستخدم الوقود الأحفوري، ولن نستطيع تغيير ذلك غدًا، بل سيستغرق الانتقال إلى طاقة نظيفة بعض الوقت. والنبأ السار هو أننا نتحرك بشكل أسرع بشكل يومي، خاصة عندما يتعلق الأمر بوقف أكبر مصدر منفرد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري: محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي أسهمت وكالة بلومبيرج الخيرية في استبدالها بالطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم - ولتوفير الطاقة النظيفة للأماكن التي تفتقر إلى إمكانية الحصول على كهرباء موثوقة.

وأكدأنن الغالبية العظمى من قادة العالم أعلنوا تأييدهم لتعيين الدكتور سلطان الجابر رئيسًا للنسخة المقبلة من مؤتمر الأطراف "كوب28"، بما في ذلك المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، وقادة المناخ الأوروبيين مثل أورسولا فون دير لاين وفرانس تيمرمانز.

واختتم بلومبيرغ قوله بالتشديد على أن تغير المناخ تحدي ملحمي، يسلتزم مشاركة كل الحلفاء - خاصة في صناعة النفط والغاز – الذين نستطيع جلبهم إلى الطاولة.

 

بلومبرج المبعوث الخاص للأمم المتحدة التغير المناخي COP28 النفط

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