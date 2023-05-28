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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ضرائب الترفيه.. فرض 5% على تذاكر الديسكو وحفلات الأكل بالقانون الجديد.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

فرض القانون الجديد ضريبة على عدد من الخدمات التي يستفيد منها المواطنين، التي تشمل الديسكو والمسارح والملاهية الليلية وكذلك عروض الأوبرا والحفلات، وذلك في إطار خطة الحكومة لتعظيم موادها في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وفرض القانون الجديد زيادة رسوم على الألعاب الترفيهية بكل أشكالها، وعروض الغوص والرحلات والسفاري، وكذلك التزلج على الجليد أو الماء أو البالون الطائر.

وكان مجلس النواب، قد أقر في المجموع، فرض ضريبة على عدد من الخدمات والسلع التي يستفيد منها المواطنون، وذلك في إطار سعي الدولة استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة.

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ومن خلال التقرير التالي، نرصد تفصيلا، قيمة الرسوم الجديدة المفروض على السينما والمسارح والملاهي والحفلات، وغيرها من الأنشطة الترفيهية الأخرى.

ضرائب السينما

- 10  % من مقابل دخول عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب والفليلم الأجنبي الذي يعرض مع الفيلم المصري في عرض واحد.

- 5 % من مقابل دخول عروض الأفلام الأجنبية.

ضرائب المسرح والسيرك

وفرض القانون الجديد أيضًا ضرائب على المسرح والسيرك، والتي جاءت كالتالي:

- 10 % من مقابل دخول عروض دور المسرح.

- 5% من مقابل دخول عروض الأوبرا والباليه.

- 5% من مقابل دخول عروض السيرك.

ضرائب الحفلات والملاهي

أقر القانون الجديد مجموعة من الرسوم الجديدة التي تفرض على الحفلات والملاهي، شملت الآتي:

- 10 % مقابل دخول حدائق الملاهي والفرجة.

- 10 %مقابل دخول الحفلات العامة في النوادي.

- 10 % مقابل دخول حلقات الانزلاق

- 10 % مقابل دخول الألعاب بمختلف أنواعها

- 10 % مقابل دخول الألعاب السحرية وألعاب الحواه

- 20 % مقابل دخول سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحال صيد الحمام

- 25 % مقابل عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو تظير اشتراك.

- 5 % من مقابل الدخول وبحد أدنى 20جنيه لدخول الفرد الواحد حفلات الأكل أو الشاب أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك كذلك حفلات الموسيقى الآلية والصوتية وكذلك دخول الأندية الليلة والكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمن بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى.

- 5 % مقابل دخول حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها بحد أدتى 20 جنيها للفرد.

- 5 % مقابل دخول حفلات الأوكسترا السمفوني وفرق الموسيقى العربية.

- 20 % مقابل دخول الأماكن التي يباشر فيها أي نشاط ترفيهي أو للتسلية وقضاء الوقت.

- 15 % مقابل دخول عروض السيرك الأجنبي

- 20 % التزلج على الجليد أو على الماء بأي وسيلة أو جهاز والبالون الطائر وذلك بقصد الترفيه وقضاء الوقت.

- 20 % مقابل الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت.

- 20 % مقابل عروض الأسماك أو الحيوانات.

- 20 %  مقابل عروض نشاط الغوص والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو أو قضاء الوقت.

- 20 % مقابل رحلات السفاري والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء الوقت.

الهدف من الضرائب الجديدة

ووفقًا للتقرير الذي عرضته لجنة الخطة والموزانة بـ مجلس النواب، فإن فرض الرسوم الجديدة، يستهدف تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تستخدم تلك الضرائب من أجل استخدامها لتحقيق منظومة متكاملة من الأهداف التي يساعى المجتمع إلهيا والتي من بينها تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية ومواجهة العحز في الموازنة العامة للدولة وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية.

كما تستهدف الرسوم الجديدة على بعض الخدمات الترفيهية التي يستفيد منها المواطنون، البحث عن مصادر للموارد المالية من أجل المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للدولة، وتوجيه الأموال نحو مجالات الاستثمار المنتجة، إضافة إلى تحقيق متطلبات العولمة من خلال خضوع جميع الأنشطة الاقتصادية للنظام الضريبي.

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