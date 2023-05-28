عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. إعلان عاجل من "الزكاة والجمارك" بشأن انتهاء مبادرة إلغاء الغرامات

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

ناشدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، قبل انتهاء مدة المبادرة في 31 مايو.

وقالت “الزكاة والضريبة والجمارك”، إن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

بيان عاجل من السعودية والولايات المتحدة بشأن الصراع في السودان

السعودية.. تحذير هام من السلطات بشأن إصدار تصاريح "وهمية" لأداء مناسك الحج

وأضافت أنه يشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي سُددت قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

وطالبت “الزكاة والضريبة والجمارك”، المكلفين بالاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المملكة المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

نكمل احتفالات.. تعليق قناة الأهلي على إصابة حمدي فتحي وغيابه عن لقاء الوداد

موضوعات متعلقة

وكالة أنكا: كليتشدار حصل على 50.13% مقابل 49.87% لأردوغان

زلزال قوي يضرب الحدود التركية الإيرانية

نتائج أولية.. أردوغان يتقدم على كليتشدار أوغلو بعد فرز 75% من الأصوات

تجسس وتسرييب معلومات.. خلافات بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني تنذر بعواقب وخيمة

المعارضة التركية تعلن تقدم كليتشدار أوغلو في سباق الرئاسة

الأناضول: نسبة المشاركة في جولة الانتخابات الرئاسية التركية الثانية 83.99%

إعلان عاجل من موسكو بعد تصريحات سناتور أمريكي بشأن قتل الروس

المعارضة التركية: نسبة الإقبال في جولة الإعادة أقل من الأولى

ترشيحاتنا

وكالة الأناضول: فرز 90% من الأصوات.. وحصول أردوغان على 52.72%

حقيقة معاقبة أحمد سعد علي ظهور بالبدلة الشفافة..نقابة الموسيقيين توضح

قرار مستفز.. الوداد المغربي يعترض على "كاف" قبل مواجهة الأهلي

بيان عاجل من حزب العدالة والتنمية التركي بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية

أخبار التكنولوجيا| أسهل تطبيق للمعاملات البنكية والتحويلات على موبايلك.. ميزة مخفية في iPhone تنقذ حياتك

بالرغم من تقدم أردوغان.. نسب كليتشدار ترتفع بعد فرز 91% من الأصوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

عاشت أكثر من قرن .. أمريكية عمرها 102 سنة تكشف سببين وراء صحتها

فيديو

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ