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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيهاب نصر: مصر تدعم الجهود الرامية لتدفق صادرات دول العالم من الحبوب

مساعد وزير الخارجية
مساعد وزير الخارجية يلتقي بمنسق الأمم المتحدة لمبادرة الحبوب

عقد السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، اجتماعاً مع عبدالله دشتي، منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود للحبوب، بمقر وزارة الخارجية، حيث تناول الاجتماع أخر التطورات ذات الصلة بالمبادرة وسبل استمرارها، وذلك في ضوء موافقة أطرافها على تمديدها موخراً.
 

وأشاد المنسق الأممي بالدور الذي تلعبه المبادرة الأممية في تأمين الواردات من الحبوب والزيوت الأوكرانية عبر موانيء البحر الأسود لدول العالم بشكل عام، مؤكداً على أن استمرار العمل بالمبادرة الأممية من شأنه ضمان استقرار المعروض العالمي من الحبوب وزيوت الطعام، والذي سينعكس بالتبعية على استقرار الأسعار العالمية. 
 

ومن جهته، أكد السفير إيهاب نصر على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تدفق صادرات مختلف دول العالم من الحبوب إلى السوق العالمية ضماناً للأمن الغذائي العالمي واستقرار أسعار الغذاء العالمية خاصة الحبوب والأعلاف والزيوت التي تشملها المبادرة.
 

واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق، واستعرضا حجم الواردات المصرية من مختلف أنواع الحبوب وزيوت الطعام الأوكرانية في إطار المبادرة وسبل تحقيق الاستقرار في السوق العالمي للحبوب.

السفير ايهاب نصر منسق الأمم المتحدة مبادرة البحر الأسود للحبوب وزارة الخارجية وزير الخارجية

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