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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لجين عمران تمزج بين الأناقة والجمال بهذه الإطلالة

لجين عمران
لجين عمران

اعتادت الإعلامية السعودية لجين عمران على مواكبة الموضة العالمية مما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

وخطفت لجين عمران بإطلالة ناعمة، ترتدي فستان قصير باللون الكشميري مطرز بالترتر، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

من هى لجين عمران

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب".

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران، والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى “ناسينى ليه”، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .

مسيرة لجين عمران العملية

وانتقلت لجين عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على “إم‌ بي‌ سي 1” نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها. 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٨_٠٧٠٣٥٤
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٨_٠٧٠٣٤٦
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٨_٠٧٠٣٤٦
الإعلامية السعودية لجين عمران إطلالة ناعمة بهذه الاطلالة فستان قصير مسيرة لجين عمران العملية

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