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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير سلاح هجومي بالكامل .. روسيا توجه ضربة قوية لـ الجيش الأوكراني

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال موقع “بيزنيس إنسايدر”، إن روسيا  دمرت الأسطول الأوكراني من مسيرات “بيرقدار” بالكامل، مما حرم القوات المسلحة الأوكرانية من سلاح هجوم استراتيجي مهم.

أوضح الموقع، أن “مثل هذه الطائرات بدون طيار تعمل بشكل جيد في ظروف لا يمتلك فيها العدو نظام دفاع جوي متطور وحرب إلكترونية”.

وأضاف أن روسيا بدأت بسرعة كبيرة في استخدام حربها الإلكترونية وأسقطت العديد من الطائرات بدون طيار الأوكرانية.

وأفادت كييف العام الماضي أنها تلقت 50 طائرة بدون طيار من طراز “تي بي-2” بيرقدار، منذ فبراير 2022، لكن بحلول نهاية العام كانت جميعها قد اختفت من ساحة المعركة.

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وقال  “بيزنيس إنسايدر”، إن القوات المسلحة تستخدم الآن المسيرات التركية الصنع المتبقية لرحلات المراقبة والاستطلاع، ولا تستخدمها في معارك حقيقية.

وأوضح أن روسيا في طليعة الحرب ضد الطائرات بدون طيار، ووفقًا للخبراء، فإنها تدمر ما يصل إلى عشرة آلاف طائرة غربية من هذا النوع، يتم نقلها إلى الجانب الأوكراني، شهريًا.

روسيا بيرقدار القوات المسلحة الأوكرانية أوكرانيا الجيش الأوكراني

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