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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب تتمسك باستمرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

أكد الإعلامي أحمد شوبير  أن وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي أعلن تمسكه باستمرار محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري باستمراره في منصبه.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يعلن تمسكه باستمرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري والتنسيق مع محافظ الإسكندرية لانهاء كل ما يتعلق بأرض النادي من تراخيص وإنشاءات .. مؤكدا ان الوزارة ليست طرفا في أي تأخير بهذا الشأن.

وكان محمد مصيلحي قد تقدم باستقالته من رئاسة نادي الاتحاد السكندري لوزير الشباب والرياضة قبل عدة أيام، وهو الأمر الذي رفضه الأخير.

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