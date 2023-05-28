الفقي: إلغاء رسوم السلع المعمرة والمقرمشات والمياه الغازية

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة التخطيط والموازنة أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة أتى بعد استماع النواب لإجابات حول استفساراتهم بخصوص تأثير تلك الرسوم الضريبية على المواطن محدود الدخل والطبقة المتوسطة ".



وأضاف فخري الفقي خلال مداخلة هاتفية" برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : أن جلسة اليوم تحدث فيها نحو 35 نائباً أغلبهم من رؤساء هيئات برلمانية لأحزاب معروفة وأن نحو 7 نواب اعترضوا على التعديلات في طيعتهم حزب التجمع وأحزاب أخرى.

وتابع الفقي : “الموافقة تمت كون تلك التعديلات لا تمس أبناء الشريحة الأكبر من شعب مصر سواء محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة وبعدما إطمأن النواب بععلى مخاوفهم بعد حديث وزير المالية”.



وأوضح أن أهمية التعديلات البرلمانية اليوم حيث تم رفع رسوم التنمية من على المقرمشات والمياه الغازية والسلع المعمرة وهي تمس المواطنين وأن ما تبقى هي رسوم المغادرة وكانت تبلغ خمسين جنيهاً على مدار عشر سنوات كانت مضمنة ضمن ثمن التذكرة وأصبحت 100 جنيها .



وأشار إلى أن الضرائب على السلع الباقية هي سلع مستوردة و لاتمس جيب المواطن العادي وهي سلع استفزازية في طليعتها السلمون وغيرها.