عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفقي: إلغاء رسوم السلع المعمرة والمقرمشات والمياه الغازية

فخري الفقي
فخري الفقي

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة التخطيط والموازنة أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة أتى بعد استماع  النواب لإجابات حول استفساراتهم بخصوص تأثير تلك الرسوم الضريبية على المواطن محدود الدخل والطبقة المتوسطة    ".

txt

فخري الفقي يكشف تفاصيل قانون الضريبة علي الدخل

txt

فخري الفقي: ضريبة الدمغة لا تمس شريحة البسطاء


وأضاف فخري الفقي خلال مداخلة هاتفية" برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  : أن جلسة اليوم تحدث فيها نحو 35 نائباً أغلبهم من رؤساء هيئات برلمانية لأحزاب معروفة وأن نحو 7 نواب  اعترضوا على التعديلات في طيعتهم حزب التجمع وأحزاب  أخرى.

 

وتابع الفقي : “الموافقة تمت كون تلك التعديلات لا تمس أبناء الشريحة الأكبر من شعب مصر سواء محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة وبعدما إطمأن النواب  بععلى مخاوفهم  بعد حديث وزير المالية”. 


وأوضح أن أهمية التعديلات البرلمانية اليوم حيث تم رفع رسوم التنمية من على المقرمشات والمياه الغازية والسلع المعمرة وهي تمس المواطنين وأن ما تبقى هي رسوم المغادرة وكانت تبلغ خمسين جنيهاً على مدار عشر سنوات كانت مضمنة ضمن ثمن التذكرة وأصبحت 100 جنيها .


وأشار إلى أن  الضرائب على السلع الباقية هي سلع مستوردة و لاتمس جيب المواطن العادي وهي سلع استفزازية في طليعتها السلمون وغيرها.

 

 

 

فخرى الفقى لجنة التخطيط مجلس النواب قانون ضريبة الدمغة النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

كشفت السر.. بيان عاجل من روسيا بشأن انتخابات الرئاسة في تركيا

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

المقاعد طارت في الهواء| القصة الكاملة لسقوط لعبة ملاهي في الإسكندرية.. و6 إصابات خطيرة

ترشيحاتنا

رئيس شركة العاصمة الإدارية: نستهدف استيعاب من 8 لـ 10 ملايين مواطن

إصابة مستشار في انقلاب ملاكي بصحراوي سمالوط بالمنيا

هدية من الحكومة لسكان هذه المحافظات قبل عيد الأضحى.. اعرف وفرت إيه؟

السعودية.. بيان ملكي عاجل بشأن فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية

رئيس بيلاروس يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات رئاسة تركيا

رسالة عاجلة من رئيسة المفوضية الأوروبية لـ أردوغان بشأن فوزه بالانتخابات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

الرقم سيصدمك.. كم مثلثا في صورة الوهم البصري؟

طريقة عمل المكرونة البشاميل

فيديو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

«الأهلي كعبه مش عالي».. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول عودته إلى الزمالك..فيديوجراف

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ