شوبير عن مباراة فيوتشر: أشياء لا تحدث إلا في الدوري المصري

علق الإعلامي أحمد شوبير علي حكم مباراة فيوتشر وإنبي في بطولة كأس مصر .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر :" ١٥ دقيقه مباراة انبي وفيوتشر متوقفه لمراجعة هدف وبيقولك اصل الڤار عطل بعد مااستدعي الحكم !!؟؟ اشياء لا تحدث الا ف الدورى المصرى ".

وتابع :" مايقرب من 20 ق الحكم احتسب الهدف لفيوتشر قام لعيبة انبي انسحبوا والماتش لسه متوقف!!؟؟ اشياء لا تحدث الا ف الدورى المصرى ".



وتأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراتين فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة التي تلعب اليوم.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".