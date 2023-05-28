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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد بشأن هذا اللاعب

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يكون جاهز لمواجهتي الوداد المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حمدي فتحي، شعر في مران أمس بتقل في آلام العضلة الخلفية وأخبر الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق".

وأضاف أمير هشام: "تم عمل اختبار للاعب وخاض تدريبات جري في المران ولكنه شعر باستمرار الآلام وقرر عدم استكمال المران، وخضع لأشعة أثبت تقل في العضلة الخلفية وسوف يخضع لبرنامج تأهيلي".

 

واختتم: "رغم إصابة اللاعب إلا أنها خفيفة، وسوف يكون جاهز للمشاركة في مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصةً أن الإصابة خفيفة، وسوف يكون على رأس قائمة الأهلي للمباراتين".

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