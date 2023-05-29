تعليق مثير من شبانة على احتفال قفشة أمام طلائع الجيش

أبدى الإعلامي محمد شبانة، دهشته من الاقاويل العديدة التي انتشرت في الساعات الماضية بشأن محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ورغبة بعض جماهير المنافسين في إيقاف اللاعب.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "البعض ترك الملعب وما يحدث فيه، وبدأ يتطرق لأمور بعيدة عن كرة القدم، ولقطة احتفال افشة عادية للغاية، وهي كانت لتحية والده الموجود في المدرجات".

وأضاف: "البعض يحاول اقحام الأمور السياسية في الرياضة، فهل انتم عاجزين لهذه الدرجة أمام الأهلي، للدرجة التي تجعلكم تقوموا بالهجوم ضد اللاعب".

وواصل: "افشة لا يفهم في السياسة ولا يعرف الحزب النازي الالماني أو هذه الشارات".