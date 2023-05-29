عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد راغب: نناقش حقوق الإنسان بشكل عام في جلسات الحوار الوطني

أحمد راغب
أحمد راغب

قال أحمد راغب، المقرر المساعد بلجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، إن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة تناقش موضوع حقوق الإنسان بشكل عام ، وفقاً للمبادئ المتعارف عليه، بما في ذلك حرية تداول المعلومات.

txt

الحوار الوطني .. ضياء رشوان: مناقشة قانون حرية تداول المعلومات الأحد المقبل

txt

تداول المعلومات ومنع الحبس في قضايا النشر| جمال عبدالرحيم يطرح مقترحاته للحوار الوطني

وأضاف "أحمد راغب" ، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن القانون هو إلتزام دستوري لابد العمل به وهذا أمر لا محال له، موضحاً أن قانون حرية تداول المعلومات به العديد من الضوابط المنصوص عليها من أجل إتاحة تداول المعلومات بين المواطنين.

وتابع أحمد راغب، أن الصحفي والإعلامي يحتاج إلى معلومة كي يستطيع أن ينقل الأخبار بطريقة صحيحة وتكون غير منقوصة.

الحريات العامة الحوار الوطني برنامج مساء dmc تداول المعلومات حرية تداول المعلومات قانون حرية تداول المعلومات قناة dmc الفضائية لجنة حقوق الانسان والحريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

الحق اشتري قبل العيد| اللحوم البلدى بـ225 والسوداني بـ 195 جنيها

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

حقيقة انسحاب الزمالك من البطولة العربية

هتقبض الأرباح أسبوعيا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك قناة السويس الجديدة؟

الوداد بدأ العد التنازلي للتشتيت.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

دعاء لتهدئة النفس والأعصاب.. أدركه بـ 3 كلمات نبوية لاتقدر بثمن

التعليم العالي: استيعاب جميع الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

طقس الغد.. ارتفاع الحرارة على القاهرة والوجه البحري وأمطار رعدية في سيناء

تحركات في أسعار الذهب والدولار .. والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس|أخبار تهمك

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان برقم الجلوس

سلع تراجعت قبل عيد الأضحى 2023| مفاجأة بشأن أسعار اللحوم والأرز.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألم خلف العين ؟ علامة على الإصابة بهذا المرض .. انتبه

لطلبة الثانوية العامة: إتباع هذا النظام يساعد على تركيز أقوى وتفوق دراسي

لا تستخدمه بعد اليوم.. تحذير خطير من جل الاستحمام

علامات تكشف البانيه المحقون بمجرد النظر

فيديو

مازلنا أصدقاء.. بشرى تعلن انفصالها عن سالم هيكل بعد زواج 3 سنوات

موضوع يخص الشرف.. سبب طعن غدير الفهد في رقبتها.. فيديوجراف

ميار الببلاوي تكشف تفاصيل مثيرة ضد وفاء مكي.. ماذا قالت؟  «فيديوجراف»

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ