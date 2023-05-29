أحمد راغب: نناقش حقوق الإنسان بشكل عام في جلسات الحوار الوطني

قال أحمد راغب، المقرر المساعد بلجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، إن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة تناقش موضوع حقوق الإنسان بشكل عام ، وفقاً للمبادئ المتعارف عليه، بما في ذلك حرية تداول المعلومات.

وأضاف "أحمد راغب" ، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن القانون هو إلتزام دستوري لابد العمل به وهذا أمر لا محال له، موضحاً أن قانون حرية تداول المعلومات به العديد من الضوابط المنصوص عليها من أجل إتاحة تداول المعلومات بين المواطنين.

وتابع أحمد راغب، أن الصحفي والإعلامي يحتاج إلى معلومة كي يستطيع أن ينقل الأخبار بطريقة صحيحة وتكون غير منقوصة.