الحوار الوطني .. ضياء رشوان: مناقشة قانون حرية تداول المعلومات الأحد المقبل

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الحاكم في أي دولة يبحث عن رضا شعبه ولا يفعل شيئا ضد وطنه.

وقال ضياء رشوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة المصرية تستحق استمرار حالة الحوار الوطني وتكون الأبواب مفتوحة للنقاش ".

وأضاف ضياء رشوان :" يوم الأحد المقبل سيكون هناك جلسة في لجنة حقوق الإنسان للحديث عن قانون حرية تداول المعلومات ضمن جلسات الحوار الوطني ".

وتابع ضياء رشوان :" سنناقش مختلف القضايا التي تهم المواطن المصري في جلسات الحوار الوطني ".

واكمل ضياء رشوان :" الصحفي والإعلامي يحتاج إلى معلومة كي يستطيع أن ينقل الأخبار بطريقة صحيحة وتكون غير منقوصة ".