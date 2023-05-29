عدوان إسرائيلي جديد على سوريا | فيديو

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، بتصدي الدفاعات الجوية لقصف إسرائيلي في محيط مدينة دمشق، دون وقوع خسائر.

وقالت وكالة الأنباء السورية: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط دمشق وأسقطت بعض صواريخ العدوان"

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا : “حوالي الساعة 23.45 من مساء 28-5-2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".

وتابع: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".