مالوش أمان.. تعرف على الأبراج الأكثر خيانة

كشفت إحدى المنجمات عن الأبراج التي تعتقد أنها "الأكثر احتمالية للغش" وعن الأبراج الأكثر إخلاصا.

وصرحت سوزان: "عندما يتعلق الأمر بالغش ، فإن القوس هو البرج الأكثر احتمالية لعدم الإخلاص في العلاقة ولديه مشاكل في أخذ الالتزام على محمل الجد".

فرجال القوس "لا يستطيعون مقاومة النساء الجميلات" ، لذلك قد تتجول أعينهم حتى لو كانوا في علاقة سعيدة.

وبذلك سنجد القوس بعلاقة غرامية ، تنجذب إلى "الخطر" و "الإثارة" مثل المغناطيس.

لذلك فنقدم لك ترتيب الأبراج الأكثر اخلاصا



برج الدلو

الجوزاء

برج الجدي

برج الحمل

السرطان

برج الثور

برج الميزان

برج الميزان

برج العذراء

الحوت

برج العقرب