مالوش أمان.. تعرف على الأبراج الأكثر خيانة

كشفت إحدى المنجمات عن الأبراج التي تعتقد أنها "الأكثر احتمالية للغش" وعن الأبراج الأكثر إخلاصا.
وصرحت سوزان: "عندما يتعلق الأمر بالغش ، فإن القوس هو البرج الأكثر احتمالية لعدم الإخلاص في العلاقة ولديه مشاكل في أخذ الالتزام على محمل الجد".
فرجال القوس "لا يستطيعون مقاومة النساء الجميلات" ، لذلك قد تتجول أعينهم حتى لو كانوا في علاقة سعيدة.
وبذلك سنجد القوس بعلاقة غرامية ، تنجذب إلى "الخطر" و "الإثارة" مثل المغناطيس.
لذلك فنقدم لك ترتيب الأبراج الأكثر اخلاصا
برج الدلو
الجوزاء
برج الجدي
برج الحمل
السرطان
برج الثور
برج الميزان
برج الميزان
برج العذراء
الحوت
برج العقرب