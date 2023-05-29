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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طالبت برفع الوعي لمنع التجنيس..

8 توصيات.. رياضة النواب تقدم روشتة تحقيق أفضل النتائج في أولمبياد باريس

صدى البلد

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، عددا من التوصيات لدعم ابطال مصر الاوليمبيين قبل منافسات اولمبياد باريس 2024.

وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب , في تصريحات  للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها أمس الذي استمر لمدة 7 ساعات، لجميع ممثلي الاتحادات الرياضية بحضور وزير ورئيس اللجنة الاولمبية هشام حطب .

وأشار الي ان اللجنة اصدرت عددا من التوصيات ، التي تسعي من خلالها اللجنة لتحسين دخل اللاعبين وكذلك رفع  الوعي والانتماء لعدم تكرار ظاهرة الهروب من المعسكرات ، لافتا الي أن ابرز التوصيات جاءت علي النحو التالي :-

➢ توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأولمبيين والمنتخبات والفرق القومية المؤهلة لمختلف المنافسات العالمية وخاصة الألعاب الأولمبية.

➢ سعي وزارة الشباب والرياضة نحو زيادة الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة حجم التمويل المالي لصندوق دعم الرياضة لتوفير الدعم اللازم لأبطالنا الرياضيين المحققين لميداليات في البطولات الرياضية المختلفة.


➢ تنظيم دورات تدريبية وبرامج توعوية لأبطالنا الرياضيين بالتنسيق بين اللجنة الأولمبية المصرية والأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب تستهدف رفع الوعي والانتماء لديهم وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على هويتهم الرياضية المصرية ومدى خطورة الدور الذي يقومون به ليس بكونهم أبطالا رياضيين فحسب بل باعتبارهم طاقة نور وأمل لخلق جيل من النشء والشباب المحب لبلده الفخور بما يحققه له من إنجازات ترفع اسمه خفاقا عاليا بين الأمم.

➢ إفادة وزارة الشباب والرياضة للجنة ببيان بحجم الدعم الذي قدمه صندوق دعم الرياضة لأبطالنا الرياضيين ومدى انعكاس ذلك على النتائج المحققة في البطولات المشاركين فيها وذلك حتى يتم توجيه الدعم بالشكل الصحيح الذي يحقق الغرض المنشأ من أجله الصندوق.


➢ ضرورة أن يقوم الإعلام الرياضي بكافة وسائله المرئية والمسموعة والمطبوعة بتسليط الضوء على الأبطال الرياضيين في الألعاب الرياضية المختلفة لتقديم الدعم المعنوي لهؤلاء الأبطال بما يضمن استدامة تحقيق الإنجازات في جميع الألعاب الرياضية وتحفيزهم نحو مواصلة تحقيق البطولات.


➢ قيام مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بالعمل على تنمية مواردها بطرق غير تقليدية والسعي نحو توفير الرعاة لأبطالهم الرياضيين

- التنسيق المستمر من قبل الاتحادات الرياضية مع اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة لتذليل أية عقبات تواجه إعدادهم واستعداداتهم للبطولات الرياضية المختلفة.


➢ إفادة اللجنة الأولمبية المصرية للجنة الشباب والرياضة ببيان خاص بكل اتحاد رياضي يتضمن:
- البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
- حجم الدعم المالي المطلوب والذي تم صرفه.
- عدد اللاعبين المستهدف تأهيلهم لأولمبياد باريس 2024.
- عدد المعسكرات المستهدف إقامتها.
- عدد الميداليات المتوقع تحقيقها. 

لجنة الشباب مجلس النواب محمود حسين أولمبياد باريس 2024 أولمبياد باريس

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