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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

الزمالك
الزمالك

ينتظم اليوم الاثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه مساء اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على أن يختار بعدها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادا للقاء.

ومن المنتظر أن تشهد القائمة عودة كل من ناصر منسي وأحمد فتوح بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي أبعدتهما عن الفريق في الفترة الماضية.

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