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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم| عمر خيرت يحيى حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا

صدى البلد

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لإحياء حفلاً موسيقيا مساء اليوم الاثنين ٢٩ مايو, على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة .

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

الموسيقار عمر خيرت

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وتسلمالموسيقار الكبير عمر خيرت جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب "شخصية العام الثقافية" فى دورتها السابعة عشرة.

علق الموسيقار عمر خيرت، على  حصوله على جائزة شخصية العام الثقافية من جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، فى دورتها السابعة عشرة.

وقال عمر خيرت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  الجائزة التي حصلت عليها شرف كبير بالنسبة لي ".

وتابع عمر خيرت:" لازم الفنان يشعر بإحساس التكريم كي يستطيع أن يبدع أكثر، والجائزة التي حصلت عليها هي جائزة بلدي مصر وليس عمر خيرت ".

وتابع عمرر خيرت :"  أشكر الله على نعمه عليا والتقدير الذي أحصل عليه من الجميع داخل وخارج مصر ".

وأعلنت جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، فى دورتها لعام 2023، اختيار الموسيقار المصري عمر خيرت جائزة شخصية العام الثقافية في دورتها السابعة عشرة، تكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة  أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة.

عمر خيرت المسرح الكبير بدار الأوبرا المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الموسيقار الكبير عمر خيرت الموسيقار عمر خيرت جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب جائزة شخصية العام الثقافية

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