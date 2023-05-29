هاني الناظر: الصدفية لا تعالج بالدفن في الرمال ولها أشكال كثيرة

قال الدكتور هاني الناظر ، استشاري الأمراض الجلدية ، إن " الصدفية " مرض جلدي ناتج عن نشاط زائد في الجهاز المناعي ، يتسبب في محاربة الجسم لنفسه ، وهو مرض غير معدي ، ويعتبر خلل جيني لا ينتل للأبناء .

وأضاف الدكتور هاني الناظر ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن مرض الصدفية يأخذ أكثر من شكل ، ومن الممكن أن يصيب الأظافر ، ومن الممكن ان تأخذ شكل الحبوب على الجلد ، أو تقتصر على الكفين واليدين .

وتابع ، أن علاج الصدفية غير مقترن بدفن الجسم في الرمل ، ولكن الروماتويد هو ما يعالج بهذه الطريقة فقط .