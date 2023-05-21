هاني الناظر يصف علاجًا للصدفية يغنيك عن الذهاب للطبيب

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورًا عن علاج للصدفية.

وقال الناظر في منشوره " لو بتعاني من الصدفية ومسببة حكة وقشور سميكة في الكوعين والركبتين والقدمين والظروف لا تسمح بالذهاب لدكتور وتدفع فلوس كشف ولا تقدر تروح سفاجا ولا تقدر تشتري أدوية غالية أقول لحضرتك تعمل إيه ووفر فلوسك ..

وتابع: "حضرتك روح لأقرب صيدلية واطلب منه مرهم حامض الساليسيليك بتركيز ٥% وادهن مكان الإصابة مرتين يوميًا وخد بالليل قرص مضاد للهستامين طويل المفعول يوميًا علشان يمنع الحكة المؤلمة وسلامتك ألف سلامة.