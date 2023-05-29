عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس تعليم النواب يطالب بالضرب بيد من حديد على المتهربين من الضرائب

سامي هاشم رئيس لجنة
سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب

وافق النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وقال إن القانون يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة و يدعم البسطاء و متوسطي و محدودي الدخل ، و طالب بالضرب بيد من حديد على من يتهرب من الضرائب لأن ذلك يسلب حق الدولة و حق المواطنين البسطاء . 

سامي هاشم الضريبة على الدخل لجنة التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

الحق اشتري قبل العيد| اللحوم البلدى بـ225 والسوداني بـ 195 جنيها

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

حقيقة انسحاب الزمالك من البطولة العربية

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

هتقبض الأرباح أسبوعيا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك قناة السويس الجديدة؟

مفاجأة قوية في أسعار الدولار عالميا

ترشيحاتنا

أردوغان يعتزم محادثة بايدن وبوتين .. ولا خطط للقاء قريب مع الرئيس السوري

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري .. والقناة الناقلة

النواب يوافق على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات

مجلس أعلى للضرائب وإعفاءات استثنائية.. تعديلات جديدة في قانون الضريبة على الدخل

ألم خلف العين ؟ علامة على الإصابة بهذا المرض .. انتبه

للعمل في موسم الحج 2023 .. وظائف خالية بالسعودية لهذه الفئات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لطلبة الثانوية العامة: إتباع هذا النظام يساعد على تركيز أقوى وتفوق دراسي

لا تستخدمه بعد اليوم.. تحذير خطير من جل الاستحمام

علامات تكشف البانيه المحقون بمجرد النظر

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في مهرجان كان

فيديو

ميار الببلاوي تكشف تفاصيل مثيرة ضد وفاء مكي.. ماذا قالت؟  «فيديوجراف»

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ