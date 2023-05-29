رئيس تعليم النواب يطالب بالضرب بيد من حديد على المتهربين من الضرائب

وافق النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وقال إن القانون يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة و يدعم البسطاء و متوسطي و محدودي الدخل ، و طالب بالضرب بيد من حديد على من يتهرب من الضرائب لأن ذلك يسلب حق الدولة و حق المواطنين البسطاء .