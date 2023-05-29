محافظ سوهاج يوجه بتوفير الدعم لأصحاب الحرف التراثية

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 802 لسنة 2022م ، بشأن حصر ومتابعة وحدات أنوال النسيج بحي الكوثر، بحضور على لطفي رئيس حي الكوثر، ونجاة موسى مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، وأعضاء اللجنة.

محافظ سوهاج

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على توفير كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، مشيرا إلى ضرورة الإرتقاء ببيوت النول بحي الكوثر، ضرورة استغلالها في الغرض المخصص لها، موجها بضرورة مراجعة جميع بيوت النسيج بالكوثر، والعمل على تلافي أية ملاحظات، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الحرف التراثية.

وأوضح "الفقي" أن قريتي النسيج بالكوثر تم إنشاؤها خصيصا لدعم وإحياء مهنة النسيج اليدوي، التي تشتهر بها محافظة سوهاج، حيث تضم قرية النسيج القديمة عدد 150 بيت نول، بنظام الإيجار، وتضم القرية الجديدة عدد 122 بيت نول بنظام التمليك"، مضافا إليها 10 أنوال جديد مقابل انتفاع 3 سنوات؛ وذلك للحفاظ على أصحاب هذه المهنة وتعزيز تواجدها بشكل مستمر.