أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

اثارت المطربة اليسا حالة من الجدل بعد ظهورها في حفلها الخيري الاخير لصالح مؤسسة مرضى القلب والذي ظهر معها الدكتور مجدي يعقوب وقبل يدها كتحية لاحيائها الحفل .

مجدي يعقوب يقبل يد اليسا بحفل خيري

احييت المطربة إليسا، حفلا خيريا لصالح مؤسسة مجدي يعقوب لمرضى القلب وحضر الحفل الدكتور مجدي يعقوب حيث قام بتقبيل يد اليسا اثناء انحناءها له

وظهرت إليسا بملابس أثارت الجدل علي السوشيال ميديا حيث ارتدت قميصا شفافا أسود، مع بنطلون أسود، وتركت شعرها ينسدل على كتفها دون تكليف.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.