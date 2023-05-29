بدء أعمال التصحيح لأوراق الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

انطلقت اليوم اعمال مركز التصحيح للشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية بشمال سيناء .

حيث تابع أعمال التصحيح الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية"، وقال إن أعمال التصحيح فى الشهادة الابتدائية تسير وفق معطيات دقيقة وصحيحة، ولا تهاون مع حقوق الطلاب داخل أوراق الإجابة، وأن التأمين لمقر مركز التصحيح تحت سيطرة قوات الشرطة مع توفير كافة الخدمات للمصححين داخل مقر التصحيح.

٦٧٥ ورقة :

وأفاد ياسر النجار مدير إدارة الامتحانات والمساعد لمركز تصحيح الشهادة الابتدائية للمواد الثقافية، إن عدد الأوراق الخاصة بالمرحلة الإبتدائية فى كل مادة ٦٧٥ ورقة وتم توزيعها على غرف التصحيح وفق التوزيع للمواد .

وأضاف أن عدد المصححين المقدرين للدرجات للمرحلة الابتدائية عددهم ١١٥ مقدر فى مختلف التخصصات، وأن الجميع حضر دون تقصير بالإضافة إلى الإشراف العام على الغرف من موجهي العموم للمواد لمتابعة اعمال التصحيح والمراجعة .

وصرح محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب ، أن أعمال التصحيح للشهادة الاعدادية تجرى بدقة شديدة وتحت إشراف متخصص لكافة المواد والتعاون لحفظ حقوق الطلاب حتى لايظلم طالب فى الحصول على درجاته.

وأفاد الدكتور جمال سلامة مدير التعليم الاعدادي ومساعد رئيس مركز التصحيح للشهادة الإعدادية للمواد العربية والشرعية، أن عدد الأوراق الخاصة بالمرحلة الاعدادية فى كل مادة ٧٠٠ ورقة وتم توزيعها على غرف التصحيح وفق التوزيع للمواد، وأن عدد المصححين المقدرين للدرجات للمرحلة الإعدادية عددهم ١٦٠ مقدر فى مختلف التخصصات وأن الجميع حضر دون تقصير بالإضافة الى الاشراف العام على الغرف من السادة موجهي العموم للمواد لمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة.