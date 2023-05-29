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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأب المتهم بالتعدي على طفلة: سرقت أموالي وكنت بأدبها

ارشيفية
ارشيفية

ضبط رجال أمن القاهرة شخص بعد تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن تعرض طفلة للاعتداء علي يد والدها، حيث قرر أنه ارتكب واقعة الاعتداء بدعوي سرقة مبالغ مالية منه دون علمه.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض طفلة للتعذيب من قبل والدها بالقاهرة.

‏على الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بفحص البلاغ، ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد الطفلة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم تم إسعافها بإحدى المستشفيات .

وبسؤالها قررت بقيام والدها بمداومة التعدى عليها بالضرب بالأيدى نتج عن ذلك إصابتها .

وباستدعاء والدها ومواجهته قرر بارتكابه الواقعة بقصد تأديبها مدعياً قيامها بسرقة مبالغ مالية منه دون علمه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعذيب طفلة تعذيب طفل فيس بوك قسم شرطة الزاوية مباحث القاهرة موقع فيس بوك

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