بالأبيض والأسود..غادة عبد الرازق تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت غادة في الصور بإطلالة متميزة، وبلوك ميكب بارز بالأبيض والأسود.

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا صور لها خلال لقاء تلفزيوني ظهرت فيه بتسريحة شعر عرضتها العديد من الانتقادات.

وتتميز غادة عبد الرازق، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد غادة عبد الرازق على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم صور غادة عبد الرازق التى عرضتها للانتقادات.