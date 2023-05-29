تعرف على تفاصيل حفل "كايروكى" بمركز المنارة 7 يوليو

يقدم فريق "كايروكى" حفل غنائي ضخم بصحبة الدي جي "شارك" في السابع من يوليو المقبل بمركز المنارة بالتجمع الخامس .

وينطلق الحفل بفقرة الدي جي شارك والتي يلهب من خلالها حماسه الجمهور، لمدة ساعه، قبل أن يدخل فريق كايروكى في الـ11 مساءً ويمتد الحفل حتى ساعتين .

ومن المقرر أن تقدم فرقة "كايروكي"، عددا كبيرا من أغانيها المميزة، من بينها "كنت فاكر، ليلى، نعدي الشارع سوا، ساموراي، كل حاجة بتعدي، كان لك معايا، ناس وناس، أنا الصوت، مربوط بأستك، حلمي أنا، هاتلنا بالباقي لبان، بنخاف، غريب في بلاد غريبة، نقطة بيضا، ديناصور، نقطة بيضا 2، إضحك، غمض عينك، ساموراي".

كانت قد أطلت فرقة كايروكي في حفل جوي أووردز، وأدت واحدة من أجمل عروضها المباشرة أمام جمهور من المشاهير وصنّاع الفنّ في العالم العربي والأجنبي.

خر حفلات كايروكى

وكان فريق كايروكى قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما ببرلين ضمن جولتهم العالمية احتفالا بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد “روما”.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للمطرب أمير عيد وهو يحمل الشال والعلم الفلسطيني على المسرح وهو يغنى فى إشارة منه لدعم القضية الفلسطينية.

وأعلن أمير عيد عن حفل غنائى جديد فى مصر ، وكتب عبر حسابه بموقع تويتر:" بعد الانتهاء من جوله كايروكي في أمريكا قدمنا ٤ حفلات في اقل من أسبوع حفلة في باريس وحفلتين في لندن وحفله في برلين حابب اشكر جمهور كايروكي وكل اللي حضروا، غداً العودة للوطن والبدء في التحضير لحفل كبير في مصر.. وحشتونا.