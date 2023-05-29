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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أخضر لامع.. مهيرة عبد العزيز تخطف الأضواء عبر إنستجرام

مهيرة عبد العزيز
مهيرة عبد العزيز

شاركت الإعلامية مهيرة عبد العزيز متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت مهيرة في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان أخضر لامع، وأكملت أناقتها بإكسسورات لامعه، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

 

وشاركت مهيرة عبد العزيز ، في مسرحية "كازانوفا"، بطولة حسن الرداد وعمرو يوسف في موسم الرياض بالسعودية، وذلك بعدما شاركت في الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي عُرض على نتفليكس العالمية، وحقق عدد مشاهدات عالية.

يذكر أن مهيرة عبد العزيز كانت إحدى بطلات استعراض" جو البنات" الأغنية الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة مع الفنانة ميس حمدان ومحمد رمضان  وريدوان ونعمان بلعياشي، كما أنها انضمت مؤخراً إلى الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي يعرض على نتفليكس العالمية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

مهيرة عبد العزيز

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