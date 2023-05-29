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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتشال جثامين 3 شباب من أسرة واحدة في جمصة

صدى البلد

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج جثامين شقيقين ونجل عمهما، لقوا مصرعهم عقب نزولهم للاستحمام بشاطئ جمصة المطل على البحر المتوسط بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب بحث استمر لمدة يومين.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من  مأمور قسم شرطة جمصة بمصرع 3 أشخاص.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة وقوات الإنقاذ إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شقيقين ونجل عمهما وهم "أحمد مصطفى اللبان"، 21 عامًا، "عادل محمد رجب"، 15 عامًا، وشقيقه "محمد"، 20 عامًا، ويقيمون بقرية زيدان مركز الحامول محافظة كفر الشيخ
 

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من عمليات البحث عن الغرقى لانتشال جثامينهم وتم نقلهم لمستشفى جمصة المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة

امن الدقهلية قوات الإنقاذ النهرى محافظة الدقهلية

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