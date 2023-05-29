عصام عبد الفتاح: مقبلون على كوارث تحكيمية لهذا السبب

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري السابق ، أن فيتور ميلو بيريرا يكرر نفس أخطاء مارك كلاتنبرج الذي قاد التحكيم المصري من قبل.

وقال عصام عبد الفتاح فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" فيتور ميلو بيريرا يكرر نفس أخطاء مارك كلاتنبرج وهو واضح للجميع، وانا مش بهاجم البرتغالي بل أقول الأخطاء، أنا أعلنت إني لن اعود مرة أخرى للعمل فى التحكيم المصري.

وأضاف:" إذا لم يتم إصلاح التحكيم المصري من قبل اتحاد الكرة ، وإذا لم يقم الاتحاد بتوفير محاضرات فنية للحكام ، سنكون مقبلون على كوارث تحكيمية.