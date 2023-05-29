صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية رجلين و3 سيدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتصوير مقاطع فيديوهات لرجل عارٍ وفي أوضاع مخلة بالآداب والاستيلاء على ممتلكاته من العقارات والأموال والسيارات تحت تهديد السلاح واستمعت النيابة الي اقوال المجني عليه

س / ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق و تفصيلات شكواك ؟

ج/ اللي حصل أن يوم الخميس قابلت واحدة أعرفها أسمها ايمان

عند کوبری مسطرد واحنا ساعتها كنا متفقين أن أنا أوريها الارض بتاعتى اللي موجودة في الخمايل علشان أنا كنت هابنيها وقالتلي أنا عاوزة أخد محل فيها وفعلاً روحنا وشافت الارض وبعد كده قالتلى تعاله هنروح نقعد عند واحده صاحبتي في فيلا في غرب سوميد نسهر هناك شوية فقالتلي أن صاحبتی هتستنانا عند كنتاكي في الحصري وفعلا روحنا هناك ولقيت صاحبتها راكبة عربية هيونداي النترا فضي وومشيت وراها

بالعربية ووصلنا عند الفيلا اللي يتقول عليها بتاعتها و وطلعنا الفيلا أنا وايمان وصاحبتها وفرجتنا على الفيلا وبعد كده

لقيت واحدة ثالثة دخلت الفيلا صاحبتهم وقعدنا في الليفنج نتكلم ونحكى وبعد كده طلعت أنا وواحدة غير ايمان وقعدنا في أوضة لوحدنا وأول لما دخلت الاوضة سمعت صوت عند البلكونة وأول لما فتحت البلكونة لقيت واحد واقف فيها ومسك فيا وبعد كده لقيت باب الاوضة اتفتحت ودخل منها أثنين ومسكو فيا وكان مع الاتنين دول مسدسات وواحد فيهم كان معاه مطوه وثبتونى ووقعوني على الارض وقعدو يضربو فيا بالاقلام والشلاليت وساعتها واحد فيهم ضربني بضهر المسدس على كتافي وعلى دماغى من فوق وبعد كده أخدوني وودوني اوضة تانية وخلوني أقلع هدومي كلها وكانو بهددوني بالمسدسات

معاهم وبالضرب بايديهم على جسمى وفعلا قلعت هدومي كلها وبقيت عريان وبعد كده لقيت البنتين اللي كانو موجودين غير ايمان دخلوا الاوضة وكانت واحده فيهم عريانة وكانو

عيزني أتصور مع الاثنين في مواضع قليلة الادب بس أنا رفضت وسايرتهم وقولتلهم هتصور مع واحدة بس وقعلاً أجبروني أن أنا أنام على ضهرى_والبنت تبقى فوقيا وكان

واحد ساعتها بيصورني واجبروني اني انام على بطني ونفس البنت بردو وصوروني وبعد كده واحد فيهم أسمه ممدوح جاب المسدس الي كان معاه ونغزني بيه عند وبعد كده واحد فيهم خلاني ألبس البوكسر بتاعى وجبلی دفتر ایصالات امانة ومضاني عليه كله وبصمت عليه وجابلى عقود كتير وقاللي دول عقود شقق عندك هتبعهم وخلاني أمضى عليهم وجبلى عقد بيع سيارة ومضيت عليهم وبعد كده خدونی علی الليفنج في نفس الدور وكانو جايبين بيرة وكانو.جيبين مخدرات كتير وكانو عايزني أشرب معاهم بس أنا توهتمهم في الكلام وبعد كده قعدو يقولولى هتدفع ثلاثة مليون جنيه علشان نديك الصور اللي أحنا صورنهالك وواحد يقولي هات عشرين الف جنيه وانا اديك الصور وبعد كدا ادونی هدومي وخدوا عربیتی ومشيت وایمان اصرت آنها تركب معايا وانى اوصلها وساعتها اكتشفت ان الفلوس اللي كانت معايا أخدوها وكان في مبلغ عشرين ألف جنيه وملقتهمش في العربية وهما اللي سرقوة علشان واحد فيهم لم إنا كنت فوق اخد مفتاح العربية وفتش فيها وايمان طول لما كنا في الطريق كانت تقول ادفعلهم الفلوس علشان ميفضحكش

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين محمد و ممدوح و إيمان وياسمين ورباب خطفوا بالتحايل المجني عليه محمود محمد السيد محمد إذ اتفقوا فيما بينهم علي مشروع إجرامي يتضمن اختطاف المجني عليه لسرقته وإكراهه علي تحرير سندات مثبته لدين، ووضعوا "لذلك مخططا محكما، بدأوا تنفيذه باستدراج الثالثة له إلى حيث تقطن الرابعة عمارة 5 بأكتوبر-لعلاقة سابقة فيما بينه والمتهمة الثالثة-، وما أن وصل للمسكن وانفرد بالخامسة حتى باغته الأول والثاني مشهرين بوجهه أسلحة نارية وبيضاء محل التهمتين الرابعة والخامسة متعدين عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات - ابانها التقرير الطبي، فانصاع لهم، وتمكنوا بتلك الطريقة من إقصاءه عن من يذود