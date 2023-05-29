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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

البنك الزراعي لـ النواب: حريصون على مساندة المزارعين والمستثمرين 

علاء فاروق، رئيس
علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، إن البنك حريص على مساندة كافة المزارعين والمستثمرين في قطاع الزراعة، قائلا،: لا نتأخر عن أي مزارع أو مستثمر، ونقدم لهم كافة أشكال الدعم، وذلك نظرا لأهمية قطاع الزراعة في توفير الغذاء للمصريين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التوسع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.  

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستعراض توصيات اللجنة بشأن زيارتها لمحافظة الوادى الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

واستعرض فاروق،  الجهود التي يقوم بها البنك الزراعى، لدعم قطاع الزراعة، من خلال المبادرات التي تطلقها الدولة، مشيرا إلى أهمية توصية لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لدى وزارة المالية للتوسع فى مبادرات الطاقة الشمسية.  

وأبدى فاروق، استعداد البنك الزراعى لدعم مزارعى الوادى الجديد، لتنفيذ مشروعاتهم بفترة سداد أطول تصل إلى ثماني سنوات وبقيمة فائدة مناسبة.  

وبشأن مبادرة الرى الحديث، أوضح رئيس البنك الزراعي، أنه تم عقد اجتماع مع وزيرى الزراعة والرى لإعادة مراجعة التكلفة في ظل الزيادة التي شهدتها التكلفة بالفترة الأخيرة، وسيتم العرض على مجلس الوزراء قريبا.

كما استعرض رئيس البنك، جهود البنك الزراعى في منظومة كارت الفلاح في ظل سياسة الدولة نحو الشمول المالى.

ومن جانبه ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، الجهود التي يقوم بها البنك الزراعى، في دعم ومساندة قطاع الزراعة، وما تم به خلال الفترة الأخيرة من تطوير وتحسين لصورته التي كانت راسخة في ذهن المواطنين من قبل، داعيا لتكثيف الجهود داخل محافظة الوادى الجديد.

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