طن الحديد يسجل 37 ألف جنيه.. والأسمنت يتخطى 1800

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

وانخفض سعر الحديد في السوق المصري بقيمة تتراوح مابين 3 الي 4 آلاف في الطن الواحد.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 37000جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الثلاثاء عند 36700جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الثلاثاء 35500جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الثلاثاء 35500جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الثلاثاء 35000جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 35500جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء 36500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الثلاثاء نحو 35500جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الثلاثاء نحو 35500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الثلاثاء نحو 35500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء نحو 35000جنيه للطن الواحد.



أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء :

سجلت أسعار الأسمنت تراجعا بقيمة تتراوح مابين 30 الي60 جنيها وجاءت كالاتي:

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1790جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1735جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت المعلم اليوم الثلاثاء 1745 جنيه للطن .



وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الثلاثاء 1730 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الثلاثاء 1735جنيه للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء عند 1805جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 1890 جنيها للطن.



وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الثلاثاء 1730جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.