استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 29 مايو 2023

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه للشهر الثاني علي التوالي بسوق الصرافة المصري دون أي ارتفاعات.

وننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 مايو 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك (ميد بنك، البنك الأهلي الكويتي) نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصري نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .



أسعار الدولار فى مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنوك (الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، ميد بنك، الامارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ، المصرف المتحد، كريدى اجريكول ، قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC، بلوم ) نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلي ، مصر ) نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.



أعلى سعر شراء الدولار

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مسجلا 30.95جنيه للشراء.

وشهد الجنيه تعافيا خلال الأيام الماضية بعد تراجع التوقعات بقيام البنك المركزي بتحرير قريب لسعر الصرف.

وذكرت وكالة بلومبرج الرهانات على خفض الجنيه المصري قد تراجعت، بعدما توقع “سيتي جروب” ألّا يُقبل البنك المركزي على مثل هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل.

وقرر البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) رفع أسعار الفائدة أوائل مايو الجاري بمقدار25 نقطة أساس إلى نطاق 5%- 5.25% وهي الزيادة العاشرة في 14 شهرًا.

ويعد الرفع الأخير لأسعار الفائدة للمرة العاشرة علي التوالي لتصل بذلك لأعلى مستوى لها منذ 16 عامًا بينما كانت الفائدة قرب الصفر قبل عام 2007.