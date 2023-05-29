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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاجل| إسرائيل تعلن الإفراج عن وثائق سرية بشأن هزيمتها في حرب أكتوبر.. تفاصيل

سمير فرج
سمير فرج

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل إعلان إسرائيل بشأن الإفراج عن وثائق سرية خاصة بحرب السادس من أكتوبر عام 1973.

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وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه لا يُصدّق إعلان إسرائيل بالإفراج عن وثائق حرب أكتوبر 1973، وفي انتظار تطورات هذا الأمر.

 

وتابع اللواء سمير فرج، مساء اليوم الإثنين، أنه بعد انتهاء حرب أكتوبر شكّلت إسرائيل لجنة برئاسة قضاة المحكمة العليا في إسرائيل؛ من أجل معرفة ما حدث في حرب عام 1973، موضحًا أن الوثائق المُزمع أن تُفرج عنها إسرائيل ستكشف ما واجهته تل أبيب في حرب الأيام الستة.

سمير فرج: مصر تملك تفاصيل حرب أكتوبر


وأضاف المفكر الاستراتيجي، أن مصر ستستفيد من إفراج إسرائيل عن الوثائق السرية عن حرب 1973، لافتًا إلى أن مصر تملك تفاصيل هذه الحرب بالتفصيل؛ وستُقارن هذه الأحداث بما ستُعلن عنه إسرائيل للتأكد من مدى حقيقتها.

 

وأشار اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدي البلد»، إلى أنه بعد انتهاء حرب أكتوبر تم تشكيل لجنة في معهد ناصر، بمشاركة القادة الذين خاضوا حرب أكتوبر عام 1973؛ من أجل كتابة شهاداتهم عن الحرب، وما جرى فيها.

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